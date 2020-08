Alarma en Bogotá por aumento de intoxicaciones por excesos con acetaminofén

Para el segundo trimestre de este año, es decir entre abril, mayo y junio, la Secretaria de Salud ha reportado 173 intoxicaciones por el mal uso de medicamentos y el mayor porcentaje corresponde al consumo de acetaminofén, siendo los niños entre los cero y diez años los más afectados.

Así que ojo a los siguientes signos de alarma que pueda presentar una persona, inclusos los menores de edad, que haya consumido en exceso acetaminofén.

“Hay varios signos que son: mareo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal, aumento de la frecuencia respiratoria o de la frecuencia cardiaca, entre otros”, advierte Julio Pinto, director de epidemiología de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Aunque el acetaminofén es considerado un fármaco seguro, de venta libre, que ayuda a controlar la fiebre y el dolor, su uso no puede ser indiscriminado.

“No es adecuado exceder la dosis máxima permitida que son tres gramos al día, es decir, en la tableta de acetaminofén viene de 500 miligramos aproximadamente, entonces yo me podría tomar dos tableticas cada 8 horas”, explica Miguel Tosola, toxicólogo del Hospital Infantil de San José.

Además, tenga en cuenta que en los niños la dosis depende de su edad y peso.

“Algunos papás no toman en cuenta que el acetaminofén viene en varias presentaciones, y a veces los papás utilizan la misma dosis sin tener en cuenta cuál es la presentación. Lo recomendable en el caso de los niños es mirar la etiqueta y dar según su peso, si tienen dudas, consultar a su médico”, agrega Tosola.

La automedicación en esta época de pandemia le puede traer consecuencias.

“Los síntomas de coronavirus, por ejemplo en este caso, están asociados a fiebre, asociados a dolor de cabeza y en general al dolor, y el uso profiláctico de acetaminofén no está indicado, porque uno, no va a prohibir que la enfermedad avance, y dos, me puede tapar esos síntomas iniciales que me alertan que está ocurriendo algo extraño en el organismo”, subraya.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a ser responsable con el uso de medicamentos. Advierten que este mensaje también aplica para las aspirinas y los antigripales.

En contexto: