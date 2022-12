‘Alarmazo’: conozca la nueva modalidad con la que los ladrones roban carros en Bogotá

Alias ‘Brayan’ y alias ‘el Topo’, junto a otras siete personas, hacían parte de una banda cuyas fechorías quedaron en video.

El blanco de los ladrones eran los conductores que tienen la mala costumbre de dejar los vehículos en la calle. Además de emplear ganchos y ganzúas, así como llaves modificadas, los delincuentes también usaban la modalidad del ‘alarmazo’ en la que la víctima generalmente es un conductor que va solo.

Justo en el momento en que el conductor se baja del carro, uno de los ladrones se hace de espaldas en una de las puertas sobre las cuales la víctima no tiene visual. Al momento de activarse el seguro electrónico, el delincuente mueve de forma ágil pero leve la manigueta de la puerta, quedando así el vehículo a merced suya y de sus cómplices.

La Policía pidió a los conductores no ‘dar papaya’ y emplear los parqueaderos para evitar la acción de los ladrones. “Lo más importante es que no dejen los vehículos en la calle. Estos delincuentes aprovechaban la oportunidad y procedían a hurtarlo”, dijo el coronel Douglas Restrepo, jefe de la Sijín.