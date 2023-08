Alcalde de Soacha denuncia presiones de Claudia López: "Yo no funciono a los gritos"

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, reveló que la mandataria capitalina, Claudia López, le notificó que no se renovará el convenio que permite el ingreso de vehículos de servicio público a Bogotá con el fin de presionarlo para que el municipio ingrese a la región metropolitana.



“Una carta que me manda la alcaldesa diciendo que no va a firmar y no va a renovar el convenio de transporte por el corredor Soacha-Bogotá como método de presión para que yo ingrese a la región metropolitana. Yo no funciono a los gritos, alcaldesa Claudia López, aquí funcionamos de común acuerdo, pero no con presiones”, sostuvo el alcalde de Soacha.

El mandatario, que cuestionó duramente la gestión de Claudia López, aseguró ella busca que él firme algo con lo que su municipio tiene muy poco qué ganar.

“Curiosamente, la única ciudad de Cundinamarca que puede ingresar a la región metropolitana es Soacha, pero la verdad, uno no puede entregar sus facultades a una ciudad y a unos gobernantes a los que no les ha ido bien. Desde mi punto de vista, la cifra lo dice, Bogotá en seguridad está peor que nosotros, en movilidad está peor que nosotros, y Soacha no tendría ningún voto dentro de la región metropolitana”, señaló el alcalde.