Alcaldesa dice que su sucesor no puede parar el metro de Bogotá: “Tengan mucho cuidado con quién es”

Como si quisiera ganarle la carrera al tiempo que le queda en el cargo, la alcaldesa Claudia López se recorre y se conoce de memoria la obra clave de su administración: el metro de Bogotá.



“Cuando se termine mi plan de desarrollo, Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá, la primera línea del metro va a ir al 40% de ejecución en junio del año entrante. En diciembre va a ir al 35% y en junio va a ir al 40%”, aseguró.

Se refiere a una gigantesca estructura ubicada en el extremo sur de la capital de Colombia, en los límites con el municipio de Soacha. Es el famoso patio taller, que es el arranque de la primera línea del metro de Bogotá.

“De aquí salen los 30 trenes de la primera línea del metro, aquí ya empezamos, ya terminamos los diseños y estudios que nos faltaban, y empezamos la construcción del viaducto… que son los pilotes, las columnas y las vigas que sostienen los rieles de la primera línea del metro”, afirmó.

En el terreno, Claudia López enfrenta el debate que hay con el Gobierno nacional, especialmente con el presidente Gustavo Petro, por el diseño de esta primera línea, que va a ser elevada pero que el jefe de Estado quiere cambiarla. Hoy la alcaldesa acelera para dejar en claro que es una obra irreversible.

“Lo que se necesita en Bogotá es no parar, parar y dañar es tan fácil. En cambio, hacer y terminar es tan difícil. Justamente por esos saboteos políticos, yo se lo dije al entonces candidato Petro, cuando estaba en campaña. El entonces candidato Petro me dijo ‘si usted no para la primera línea del metro de Bogotá, yo no la apoyo a la Alcaldía y sin mi apoyo nadie gana'. Y yo le dije ‘apreciado Gustavo, prefiero perder la Alcaldía que parar el metro Bogotá’. Ese saboteo es el que les ha hecho tanto daño a los bogotanos y yo creo que se le había pasado el tema. Ganó la Presidencia y lo primero que pidió fue otra vez parar la primera línea del metro. Yo le dije ‘presidente, yo gané diciendo que iba a hacer la primera línea del metro’”, relató.

Y agregó: “Vamos al 25% de ejecución. Yo creo que es legalmente inviable y técnicamente inviable, pero si usted tiene algún estudio que demuestre que hay alguna viabilidad legal, primero, que se la avala el Consejo de Estado, y que haya alguna posibilidad técnica, pues usted haga sus estudios".

En ese sentido, anotó: “Yo no voy a gastar más plata en estudios, yo me estoy gastando la plata en la obra, en 4.200 personas. Entonces, con todo respeto le dije al presidente ‘yo no gasto más plata de los bogotanos en estudios, presidente, a mí me da mucha pena, estamos es haciendo la obra, pero si usted quiere analizar una posibilidad de subterranización, hágala con su plata, hágala con recursos del Gobierno nacional’”.



Al respecto, agregó: “Y están haciendo un estudio, según nos han informado, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para ver si el tramo de la calle Primera a la 72 se podría soterrar. ¿Yo qué le propuse al principio? ‘Si usted quiere soterrar un pedazo, porque no hacemos una cosa, presidente, porque el metro elevado llega hasta la 72, pero la 68-100 que estamos construyendo, que es parte de la primera línea, llega a la 100. Entonces, por qué no hace ese tramo de la 72 a la 100 subterráneo y entonces hacemos más metro subterráneo como usted quiere’. Y me dijo ‘no, no me parece, no estoy de acuerdo, tiene que ser desde la primera hasta las 100’”.

La alcaldesa Claudia Lópéz afirmó que no desconoce que tiene un impacto, pero es mucho mayor el impacto de parar la obra, volver a hacer estudios y demorarse más años.

Con estos argumentos en mano, camina por el patio taller para explicar que quien aspire a reemplazarla no debe parar estas obras. Esta primera línea del metro de Bogotá vale 23 billones de pesos.

En el complejo donde se fabrican las estructuras de pilotes, vigas y se almacenarán los vagones trabajan hoy a todo vapor más de 4.000 personas.

Y aunque dice que no quiere participar en política, el mensaje de Claudia López es claro: echa pullas a quien esté sintonizado con la intención del presidente de cambiar el diseño de la primera línea del metro.

“Hay que tener mucho cuidado con quién es el alcalde de Bogotá, porque si no fuera porque yo me paro en la raya, he hecho respetar lo que les propuse a los bogotanos, que fue terminar el metro y contratar la segunda línea, lo cual estoy cumpliendo, y llega alguien que, ahora todos, como saben que es impopular parar el metro, ahora todos los que habían dicho toda la vida que iban a parar el metro, entonces ahora dicen que van a ver”, señaló.

Además, Claudia López enfatizó que “el presidente no puede parar el metro, esa es la realidad”. Sin embargo, reconoció que si llega un alcalde que concuerde con el jefe de Estado sí se podría parar.

“Se necesita la voluntad no solo del presidente, sino del alcalde. Se necesita la de ambos”, precisó.

Y sostuvo: “Lo que sí les digo a los bogotanos… son ustedes los que eligen al próximo alcalde, revisen las cuentas, cuántos llevan diciendo toda la vida que van a parar el metro que porque es elevado, que porque es de Peñalosa. No, el metro es de Bogotá, no de ningún alcalde”.



La lista de advertencias de la alcaldesa tiene un mapa claro. Sostiene que el patio taller es apenas una de las obras que hacen parte de la primera línea del metro de Bogotá. Asegura que si se para alguna de ellas, se para todo el proyecto.

“La primera línea del metro son cuatro obras: el viaducto, 24 kilómetros y 16 estaciones; la 68, que está en licitación, no se ha adjudicado, pero está en licitación; la Cali, que también es alimentadora, y la Séptima. Si alguna de esas obras se para, se para la primera línea del metro”, indicó.

Reconoció que, en su momento, no quería hacer la obra, pero finalmente decidió “echarla para adelante”.

Ya con mapa en mano, como suele hacer en los recorridos, Claudia López habló precisamente de otra de las obras que deja antes de irse del cargo. Por ejemplo, la muy polémica licitación del Corredor Verde por la carrera Séptima.

Según ella, ya hay interesados en hacerla y con su tradicional estilo desafió a quienes le han lanzado rayos y centellas por esa obra que, cree, va a dejar contratada antes de dejar el cargo el próximo 31 de diciembre.

La alcaldesa manifestó que los habitantes de Chicó y Rosales “son los que más se oponen”.

“La Séptima les mejora la vida a todos los bogotanos. A la Séptima vamos a trabajar, a estudiar, a citas al médico, o a pasear, tres millones de colombianos al día, tres millones. La mitad va en transporte público, solamente el 15% va en carro, o sea, de ese 15%, el 8% va de norte a sur, donde estamos quitando un carril y dejando solo”, asegura.

Y añadió: “Entonces, van a tener acceso a todos los predios sobre la Séptima, pero el 8% de los carros va a tener que hacer una U, va a tener que bajar a la 11 y subir a la Séptima, entrar a su casa o subir a la circunvalar y bajar a la Séptima a entrar a su casa. Un desvío de una manzana, esa es toda la afectación, porque todo el mundo va a poder entrar”.

Frente a las quejas de la ciudadanía mientras se realizan los trabajos, la alcaldesa sentenció: “Entonces, no hagamos obras”.

“Yo soy la alcaldesa que está haciendo, en estos diez años, las obras que no se hicieron en 50. Si en vez de pelear por el metro hubiéramos hecho el metro, no estaríamos en este trancón”, expresó la alcaldesa, al recalcar que “el metro no es de izquierda, no es derecha, el metro es de los bogotanos”.

Pero Claudia López dice que les halla la razón a quienes se han sentido tumbados cuando les cobran impuestos de valorización y las obras no se hacen. Por eso, va a defender un proyecto para cambiar la manera como se cobra ese tributo en la ciudad.

En esas está la alcaldesa cuando el reloj indica que el tiempo se le acaba. Además, sabe que este tema de las obras, junto al infierno de la inseguridad, serán las claves de la campaña que arranca para sucederla.

