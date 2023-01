Alcaldía busca ponerle ‘tatequieto’ al porte de armas blancas o de fogueo

Los ciudadanos no tienen forma de distinguir entre pistolas reales o falsas, por lo que las autoridades creen urgente tener más control sobre ellas.

“Definitivamente para cualquier ciudadano observar ese tipo de armas no tiene ninguna distinción, se necesita tener un mayor control sobre este tipo de venta y que podamos también identificar en qué escenarios pueden estar afectando la seguridad ciudadana”, señala Jairo García, secretario de Seguridad de Bogotá.

¿Qué tan fácil es adquirirlas? Su posesión es libre, exceptuando a menores de edad, y su comercialización se hace en armerías o casas de deportes especializadas. A través de internet se consiguen en todos los precios.

“Yo creo que es tiempo que de que en Colombia se reglamente definitivamente como en otros países, Ecuador por ejemplo, la importación, el comercio, tenencia y uso de este tipo de armas”, asegura John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa.

Según fuentes de inteligencia militar, existen réplicas que se importan al país bajo la figura de juguetes, lo que complica su control. Por eso se busca que se tenga en cuenta como un porte ilegal; igual ocurre con las armas blancas, por eso el Distrito propuso penalizar su porte.

La pregunta es qué justificación hay para cargar un arma blanca hoy, para portarla, para subirse al Transmilenio, a un taxi, para ir a un centro comercial. No existe ninguna justificación para uno cargar una”, dice Daniel Palacios, presidente del Concejo de Bogotá.

En Bogotá, el 45% de los homicidios ocurre con cuchillos o similares y este año se han incautado en Transmilenio cerca de 10.800 de estos.

“Le hemos pedido que tengamos un control al ingreso de armas blancas, que es de bajo costo; le hicimos un llamado al presidente para que con la DIAN podamos saber quién está importando estas armas blancas y podamos tener mayores controles”, dice el secretario de Seguridad.

La medida exceptúa a quienes utilicen este tipo de armas debido a su profesión.