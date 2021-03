Alcaldía de Bogotá asegura que han disminuido 11 delitos, ¿qué dicen los ciudadanos en la calle?

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá , los casos de homicidio y hurto a personas han disminuido en febrero de 2021. No obstante, los ciudadanos tienen una percepción totalmente diferente de la criminalidad en las calles.

En ese orden de ideas, los biciusarios están entre los blancos favoritos de los hampones, quienes no respetan ni hora ni barrio para atacarlos de maneras descaradas y violentas.

Ladrones en moto

Cada vez es más frecuente ver videos de cámaras de seguridad en los que los motociclistas atacan a los ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

En varias ocasiones, los criminales, además de robarlos, los golpean y, en los peores casos, les disparan.

"En mi barrio han atracado al lado de nosotros. En la madrugada robaron a unas personas que llegaron de viaje. Les quitaron relojes, maletas, celulares, todo”, contó una ciudadana.

Pese a las denuncias y a los múltiples casos de robo, el Distrito insiste en que varios delitos en la ciudad bajaron y que las cifras son positivas.

“De 12 delitos de mayor impacto que evalúan permanentemente en Bogotá, 11 disminuyeron de manera importante en el mes de febrero. Se redujo el homicidio en más del 23%, delitos sexuales en el 45%, hurto a personas en 26% y en general los hurtos, lesiones y violencia familiar”, aseguró Hugo Acero, secretario de Seguridad.

Robo de bicicletas

Los ladrones de bicicletas no dan tregua en la capital del país. Mientras en diciembre de 2020 se robaban 26 vehículos, en enero de 2021 la cifra aumentó a 30.

Ya es frecuente ver a biciusuarios que portan elementos contundentes para protegerse de los criminales y evitar que se lleven sus medios de transporte.

“Yo cargo un martillo, por si acaso. Temor es que me peguen una puñalada, pero toca defenderme o por lo menos para intimidar a la persona que le quiere hacer daño a uno", dijo Andrés Rojas, ciclista.

Óscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá, aseguró que las zonas críticas para los biciusarios son “San Cristóbal, Mártires, Bosa y Rafael Uribe Uribe”. Además, pidió al Distrito que “concentre acciones en las 5 localidades donde se incrementó el hurto de bicicletas”.

¿Qué dicen los expertos?

Los especialistas en seguridad afirman que existe un subregistro de denuncia de delitos, por eso las cifras de las autoridades están a la baja, pese a que los ciudadanos perciban lo contrario.

“Tenemos un alto nivel de subregistro o criminalidad no registrada en la ciudad, quiere decir que como las personas no están denunciando, únicamente se construyen los indicadores con las denuncias que quedan radicadas frente a las autoridades, pero esto no es el universo de la criminalidad en las calles”, concluyó Néstor Rosanía, experto en seguridad ciudadana.