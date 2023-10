Alcaldías de Soacha y Bogotá deben comparecer ante Mintransporte por tema de convenio de pasajeros

Debido a la grave situación que implica el fin del convenio entre las alcaldías de Soacha y Bogotá que permite el ingreso de vehículos de pasajeros a la capital del país, el Gobierno nacional advierte que interviene en este caso con el fin de aliviar la situación de unos 100 mil pasajeros que se verían afectados.



“Ante el riesgo de suspensión de un servicio esencial para la comunidad, y dada la naturaleza y complejidad derivada de las poblaciones que pueden verse afectadas, el Ministerio de Transporte estudia asumir el conocimiento del asunto para garantizar los derechos del usuario al servicio público", indicó la cartera de transporte.

Ante esta situación, Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, manifestó que esta determinación “conmina más a Bogotá, nosotros hemos estado siempre, pero Bogotá es la que se para de las mesas de trabajo técnicas donde estábamos realizando el nuevo convenio que se iba a suscribir entre Bogotá y Soacha, y de forma intempestiva Bogotá da la instrucción de no continuar con el convenio con Soacha, y el Ministerio de Transporte toma la postura de decir que esto es un servicio público”.

La manzana de la discordia está en el tema del parque automotor, pues hay diferencias sobre la circulación de vehículos que ya están cumpliendo su vida útil. El mandatario de Soacha señala que poner en cintura estos carros es responsabilidad del Ministerio de Transporte y no del municipio.

El fin del convenio, además de afectar a quienes viven de este medio de transporte y de dejar a los soachunos sin un medio para movilizarse, promovería el transporte pirata, una situación mucho más difícil de controlar.

Publicidad

Aunque afirma que no le gustaría tener que tomar medidas drásticas, el alcalde de Soacha pone sobre la mesa decisiones como mandar “todo el transporte de carga en el horario de la noche, pero eso es una medida que perjudica a toda la comunidad, pero si me tocara, pues también tomaría esta medida (…) pero esto no se trata del rifirrafe de qué medidas saca el uno o el otro”.

Por ahora, el Ministerio de Transporte plantea dos fechas para tender puentes y lograr un convenio que satisfaga a ambas partes, sin afectar a los ciudadanos de a pie: el miércoles 25 de octubre o el viernes 27.