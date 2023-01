Alerta naranja en Ciudad Jardín y Carvajal se da por 113 casos de COVID-19 en estos barrios

Asimismo, se hace seguimiento a otras 50 personas que estuvieron en contacto con los contagiados. Este es su día a día por la pandemia.

Estos son los barrios que entran en alerta naranja.

Hoy se activan dos nuevas Zonas de Cuidado Especial en #Bogotá por el alto número de casos positivos y de contactos de #COVIDー19:



➡️UPZ Carvajal, Kennedy

➡️UPZ Ciudad Jardín, Antonio Nariño



Deberán guardar 14 días de estricta cuarentena. #AprendiendoACuidarnos con conciencia. pic.twitter.com/2uh7NxJzpz — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 22, 2020

Vecinos como María Bareño, que viven en la UPZ de Carvajal, son conscientes de que hay que tomarse en serio el coronavirus .

“Yo me desinfecto cuando salgo, me aplico el alcohol, me fumigo bien y cuando entro a mi casa hago lo mismo”, dice.

En las zonas se ven carteles gigantes para recordarle a la gente que la cuarentena es estricta.

Muchos respetan las medidas, pero no faltan los irresponsables que ponen en peligro a todos.