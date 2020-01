Alférez recuerda cómo el cadete Andrés Carvajal dio su vida para salvarlo de carro bomba hace un año

Se abalanzó sobre Hernán Aguirre y usó su cuerpo como escudo. “Es un milagro que por él yo esté aquí”, afirmó este sobreviviente de la General Santander.

El alférez Aguirre recordó que su salvador les contaba de aquellos días en el Emcar (Escuadrones Móviles de Carabineros), una unidad táctica de operaciones especiales de la Policía que lo habría preparado para ese fatídico día.

Irónicamente, el cadete Carvajal les decía a sus compañeros: “si no me pasó nada allá, donde todos los días tenía que ver bombas, tenía que ver minas, aquí en esta escuela no me pasa nada”.

Pero no fue así y salvó a su amigo Aguirre a costa de su propia vida.

“Muy valiente, demasiado, yo creería que él sabía a qué había venido a esta institución y a qué había venido a esta vida”, aseguró el alférez.

Según contó, el 17 de enero de 2019 caminaban hacia el alojamiento para prepararse por la ceremonia de honores que se haría ese día en la Escuela General Santander.

“El compañero iba al lado mío y él, al momento de ver el carro, lo que hace es abrazarme, yo no sabía qué era lo que sucedía”, relató.

La fuerza de la explosión lanzó a los dos cadetes al piso. Aguirre quedó abajo y Carvajal encima de él, cubriéndolo.

“Él nunca me habló ni yo tampoco me esperaba que lo hiciera porque iba a suceder algo, él me agarra duro, fuerte, y cuando yo ya estoy abriendo los ojos ya nos están auxiliando”, narró.

Aguirre desearía hoy estrechar la mano de su amigo Carvajal para darle “infinitas gracias. Es un milagro que por él yo esté aquí presente diciendo estas palabras, que esté viviendo y esté cumpliendo el sueño no solo es mío, sino de ellos”, los 22 cadetes que murieron en el atentado a la Escuela General Santander.

