“Alísteme dos destornilladores”: audios revelan la manera como bandas robaban carros en Bogotá

En una de las interceptaciones, además, se evidencia la reacción de algunos delincuentes al ver que salieron cometiendo un asalto por Noticias Caracol.

Se trata de dos bandas, integradas por un total de 10 personas, que habían cometido varios hurtos a lo largo del año.

Publicidad

En uno de los casos, denunciado por este noticiero en marzo pasado, se llevaron un carro con todo y perrita.

Así reaccionaron al ver que habían sido captados por una cámara de seguridad:

Hombre: ¿Nosotros salimos mucho o qué?

Mujer: No tengo ni idea, no he visto la noticia.

Publicidad

Hombre: No, cómo para que por ahí te vean a ti. ¿Fue por Caracol?

Mujer: Sí.

Publicidad

Hombre: ¿Y qué hicieron el perro?

Mujer: Ya se lo llevaron

Relacionado: ¡Devuelvan a Dulce! A esta familia le robaron el carro, con perrita incluida

Otro de los robos ocurrió el jueves pasado cuando a una mujer le hurtaron su vehículo luego de hacerse con una maleta donde estaban las llaves del carro y el tiquete del parqueadero.

Publicidad

Este último acto delincuencial fue clave para dar con el paradero de los ladrones pues autoridades lo encontraron minutos antes de que fuera desvalijado. Este lunes se lo devolvieron a su dueña.

“Estas personas van a ser juzgadas por concierto para delinquir, hurto agravado y calificado y receptación”, explicó la mayor Claudia Martínez, jefe contra delitos de seguridad ciudadana.

Publicidad

En medio de la felicidad, Catalina, la mujer víctima de los ladrones, recomendó “tener mucha precaución, no confiarnos. A veces por cosas exteriores nos embolatamos y perdemos de vista nuestras pertenencias, siempre todos los sentidos puestos” para evitar ser víctimas de los ladrones.