Alquilaron una finca para pasar el fin de año y al llegar ya estaba ocupada

Quince integrantes de una familia, que con tiempo alquilaron una finca ubicada entre Melgar y Carmen de Apicalá, en Tolima, se llevaron una desagradable sorpresa cuando llegaron al sitio que consiguieron a través de Facebook. Fueron estafados.



Según Karen Sánchez, una de las estafadas, la supuesta compañía que les arrendó el lugar le envió fotos de un hermoso sitio para descansar.

"Nos encontramos pues con muchas ofertas, algunas más económicas, otras más caras, y mi hermano encontró una donde contactamos un señor, él nos dio otro número, nos enviaron la ubicación, las fotos, el costo, absolutamente todos los datos de la finca", contó la mujer.

Publicidad

Pero después de viajar desde Bogotá, y tras de los trancones que se presentaron el 30 de diciembre, cuando llegaron al lugar descubrieron que era muy diferente a lo ofrecida y que había otras cuatro familias que también alquilaron una finca. Para colmo, ya estaba ocupada.

"Esto, más allá del dinero, es jugar con las ilusiones de la gente porque hay personas que viajan incluso con niños, que viajan muchas horas desde Bogotá a Melgar, hay gente que se gastó incluso siete horas", afirmó la víctima.

Recomendaciones para no ser estafado :

- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo varias recomendaciones:

- Asegurarse de que el prestador de servicios esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo

- Desconfiar de los precios bajos

- No consignar dinero si no está seguro de la veracidad de la información del predio en alquiler

- Solicitar datos completos de la persona que alquila este tipo de propiedades

La Fiscalía General investiga más de 50 denuncias por este tipo de casos en la que los incautos que alquilaron una finca llegaron a pagar anticipos de hasta tres millones de pesos.