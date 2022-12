 Alza en parqueaderos de Bogotá beneficia a ilegales, asegura concejal Rolando González

Alcalde Peñalosa afirma que era necesario el aumento, pero usuarios se quejan, dicen que la plata no alcanza y que no se justifica la tarifa.

“Terrible, todo ha subido y ahora más los parqueaderos. La gasolina sube, todo sube y los sueldos en lo mismo”, declaró una conductora consultada por Noticias Caracol.

“Es incluso inconstitucional que haya controles a los precios de los parqueaderos por parte de los alcaldes… No existe control a los arrendamientos donde viven las familias. ¿Qué tal que en Colombia los alcaldes pudieran ponerle control de precios a las cosas? Eso sería el caos. No entiendo por qué la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre eso”, dijo por su parte el alcalde Enrique Peñalosa.

“El dinero no va a llegar al Distrito. Va a quedar en manos de particulares y en muchos casos en manos de ilegales. Igualmente, no se está regulando el parqueo en vía lo que sigue generando que se siga cobrando de manera ilegal”, aseguró el concejal Rolando González de Cambio Radical.

Hace un mes, la Personería de Bogotá denunció que en 11 de las 20 localidades de la ciudad se hallaron parqueaderos que cobran precios superiores a los autorizados.

Solamente en La Candelaria, la localidad más pequeña de la ciudad, funcionan irregularmente 40 parqueaderos, según el Ministerio Público.

Los nuevos precios para los parqueaderos en la ciudad quedarán así:

– Valor máximo por minuto en parqueaderos a nivel, pisos en afirmado o césped:

· Automóviles: pasaría de $48 a $53

· Motocicletas: $37

– Parqueaderos a nivel, piso concreto o gravilla:

· Automóviles: de $67 pasaría a $74

· Motocicletas: $52

– Parqueaderos en altura o subterráneo:

· Automóviles: de $95 pasaría a $105

· Motocicletas: $74.