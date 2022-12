Ambicioso proyecto de vivienda en el Rincón de Suba era construido sin licencia

El proyecto inmobiliario Balcones del Rincón, que ofrecía apartamentos de 60 metros cuadrados en tres torres de 13 pisos cada una, estaba siendo edificado y vendido sin licencia de construcción. Así lo determinó la Personería de Bogotá, que pidió a la Secretaría de Hábitat ejercer control sobre laS obras.

Tras constatarse las posibles irregularidades se impusieron sellos en contra de la construcción, los cuales fueron violados por trabajadores de la constructora el pasado viernes.

“La Personería encontró que la constructora rompió los sellos y continuó las obras y la venta de apartamentos. Ante la situación, solicitó a la Policía poner a disposición de la Fiscalía a los responsables por fraude a resolución administrativa para que sean judicializados”, indicó el ministerio público distrital.

La entidad solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que se tomen medidas de protección a las personas que adquirieron los inmuebles, por posible publicidad engañosa.

Así mismo se solicitó al comandante de Policía de Suba hacer seguimiento al sellamiento y a la Fiscalía si los constructores incurrieron en conductas punibles, por la venta irregular de inmuebles.

“DYH solicitó la licencia de construcción el 5 de abril del presente año, a la Curaduría Urbana No. 3. Al mismo tiempo y pese a no tener el permiso legal, inició las obras de cimentación de Balcones del Rincón e instaló la sala de ventas”, indicó la Personería en un comunicado.

Daños a viviendas vecinas

En medio de la construcción, viviendas vecinas de la urbanización Gloria Lara Etapa II empezaron a agrietarse y a mostrar levantamiento en los pisos. En ese momento, “si bien la valla amarilla en el lugar mostraba la iniciación del trámite de la Licencia, no tenían autorización real para realizar esas obras”, indicó la Personería.

Una investigación permitió constatar varias irregularidades, entre ellos la ausencia de más de 50 correcciones que la Curaduría Urbana No. 3 le hizo a la construcción y para lo que la constructora DYH tenía un plazo de 30 días hábiles.

“La Constructora pidió 15 días hábiles más y el 15 de julio se venció el plazo, pero, analizados los documentos, la Curaduría encontró que no subsanaron la totalidad de las observaciones, especialmente las arquitectónicas, y declaró desistida la solicitud de la licencia de construcción”, añadió la Personería.