Amenaza de extorsionistas a comerciantes de Bosa: "Si no copea, le dejamos un inocente (un muerto)"

La localidad de Bosa es una de las más afectadas por los extorsionistas en Bogotá, que dejan panfletos y envían audios por WhatsApp a los comerciantes, exigiéndoles millonarias sumas de dinero a cambio de una supuesta protección.



En la Urbanizadora San Pedro, una zona muy comercial de la ciudad, son varios los ciudadanos que denuncian ser intimidados por los criminales, que dicen ser de la banda de Satanás o del Tren de Aragua.

En uno de los mensajes extorsivos, el delincuente advierte que “el que llame yo o que llame Moisés y no nos copee, le vamos a dejar un inocente en el local. Así que como le dije, cierre el local y comuníquese con nosotros. Hasta que no se comuniquen con nosotros no sé qué van a hacer. Vamos a arreglar este problema que se les viene encima. Y esto se arregla con plata y dialogando. Esto no se arregla reportando, ni mucho menos bloqueando el WhatsApp, ni mucho menos llamando a la autoridad, esto se arregla hablando con nosotros, así que busca la manera de comunicarte con nosotros. Éste es el último aviso”.

Una de las víctimas, que teme dar la cara, le dijo a Noticias Caracol que los extorsionistas “me empezaron a llamar a partir del 3 de enero”.

“Que colaboramos, que nos iban a enviar mensajes de a dónde consignáramos un dinero; y cuando llaman preguntan que si ya llegó al establecimiento. En ese momento es donde nos damos cuenta de que estamos siendo vigilados porque no estaba en el establecimiento y la gran mayoría de comerciantes en esa semana teníamos cerrado”, agregó.

Afirmó que los sujetos le pidieron “10 millones de pesos, que los consignemos a una cuenta, pero ellos no nos han dado el número de cuenta como tal”.

El concejal Juan Manuel Díaz dijo que a su oficina se han acercado 16 comerciantes “a contarme esta situación que se está presentando aquí, en la urbanización San Pedro, en la localidad de Bosa”.

Son ciudadanos “que están muy preocupados, que se ven afectados inclusive hasta en su salud mental, que generan empleo, que pagan impuestos y que no es justo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en esta localidad tan linda como es la localidad de Bosa”, recalcó.

El cabildante espera que, "con la ayuda del nuevo comandante del Gaula, se utilicen las herramientas de inteligencia, de investigación criminal para desarticular las bandas que están operando afuera. Aún más importante, que a nivel interno, en el Inpec, no permitamos más esta sinvergüencería de que estén extorsionando desde las cárceles en Bogotá y en todo el país”.



Las localidades más golpeadas por los extorsionistas en Bogotá son Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y Los Mártires.