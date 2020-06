Amor a prueba de COVID-19: mamás ‘visitan’ a sus bebes en las UCI a través de videollamadas

A través de la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Bogotá creó a mediados de mayo la estrategia ‘Cerca de ti’, que permite a las madres visitar a sus hijos por medio de videollamadas.

“Para ayudar a aliviar esta carga emocional se implementó la estrategia de visita virtual. Consiste en una videollamada que se realiza desde una tableta, en una cabina adaptada por la subred, con el objetivo de que la madre pueda ver a su bebé evitando desplazamientos dentro de la unidad y así previniendo posibles contagios”, explicó la Secretaría de Salud.

Mirella Peña, jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, señala que “esta estrategia ayuda a mantener el vínculo afectivo de los padres hacia sus bebés”.

Deisy Silva, una de las beneficiadas, cuenta cómo ha sido esta experiencia.

“Ayer vi a mi hija, me puse triste, soy madre primeriza y me puse a llorar, pero me pareció muy buena la iniciativa porque pude ver a mi bebe virtualmente, ya que no se puede entrar”, apuntó.

Desde que empezó ‘Cerca de ti’, se han realizado más 260 videollamadas que, según el Distrito, han conectado a 13 familias.