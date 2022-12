Amplían horario de venta de licor en Bogotá

Podrá realizarse ahora desde las 7:00 a.m. y no desde las 10:00 a.m. La medida, que se aplica de manera indefinida, no es válida para entornos estudiantiles.

Como positiva ven los comerciantes la decisión, que va hasta las 11:00 p.m. Esperan que las ventas pueden activarse, sobre todo en época de celebración.

“No tiene un impacto directo en la inseguridad la venta durante estas tres horas”, dijo el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, quien además considera que esto ayudará al desarrollo económico de la ciudad.

Varios ciudadanos consultados consideran que podría tener un impacto negativo.