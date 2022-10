Andrés Felipe Ballesteros vivió un infierno tras ir de paseo a Tanzania y pasar 8 años en prisión

Andrés Felipe Ballesteros viajó a Tanzania, en África, para celebrar su cumpleaños 28. Pero su sueño se volvió una pesadilla cuando lo llevaron a una prisión en la que estuvo 8 años.

“Celebrar el cumpleaños se convirtió en un infierno. Me envolvieron en algo que nunca entendí y terminé en la cárcel”, dijo tras ser acusado por supuestamente transportar drogas, lo que nunca le pudieron comprobar.

Pensaba “aquí me voy a morir, le mandé una carta a mi hermano diciéndole que me iba morir”.

No dominaba el inglés y mucho menos el suajili, idioma de Tanzania, y tras su captura pagó “una llamada de 200 dólares que me dieron por cinco minutos, yo pensaba en comunicarme para que me sacaran”.

En prisión, Andrés Felipe Ballesteros dormía en una celda con 90 presos, uno encima del otro, en condiciones infrahumanas.

“Allá todo es échese como un perro, todo es arrodíllese”, aseguró, y sostuvo que “me llegué a enfermar como 16 veces, y cada que me enfermaba yo contaba, 2,3 veces en el año”.

Sintió hambre, miedo y desarraigo: “Yo pesaba 80 kilos y llegué a pesar 58”.

Pero Andrés Felipe Ballesteros recordaba a sus padres, a su hermano y a sus dos hijos, uno de los cuales tenía 5 meses cuando viajó a Tanzania.

De su familia recibía una carta al año y Juan Ballesteros, su hermano, viajó varias veces buscando su libertad. Afirmó que “nunca perdimos la esperanza, siempre estuvimos llenos de fe y sobre todo mandándole cartas”.

Cuando por fin lo dejaron salir de prisión y regresó a Colombia “un agente de migración me dijo ‘no se preocupe, lo estamos recibiendo aquí personalmente’, ahí me sentí libre”.

Su papá, Guillermo Ballesteros, afirmó que volvió a nacer, "porque yo ya con 70 años yo pensé que no iba a volver a ver a mi hijo, 8 años sin verlo”.

En Tanzania aprendió a valorar más a su familia, le tomó amor a los libros, aprendió un nuevo idioma e incluso dejó varios amigos. Ahora quiere estudiar sociología para ayudar a muchos en su misma situación.

Tras una conversación larga y tendida, Andrés Felipe Ballesteros recibió una sorpresa: ver a su hijo, que dejó siendo bebé y al que ocho años después agarró de la mano para asegurarse de que nunca más la soltará, así como a su libertad.