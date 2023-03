Angustiante relato de trabajadora presente en robo a bodega en Bogotá: “Me van a matar aquí”

Noticias Caracol conoció relatos angustiantes de trabajadores de la bodega que fue víctima de hurto el pasado fin de semana en Bogotá . Alrededor de 15 delincuentes participaron en el cinematográfico robo y aún es materia de investigación si hay o no policías involucrados.

Uno de los empleados presentes en la madrugada del sábado 25 de marzo de 2023 en la bodega de Puente Aranda relató que los sujetos llegaron apuntándole con un arma y lo obligaron a tirarse al suelo: “Nos vuelven a acostar apuntándonos y pues en ese momento nos dicen ‘no nos mire la cara’. En ese momento, me entran más los nervios”.

Una mujer que se encontraba trabajando a esa hora en el segundo piso de esta bodega, la cual suministra alimentos y medicamentos a los tenderos en Bogotá, también relato lo que ocurrió:

“Él me entró y me dijo ‘Policía Nacional’. Abrió la puerta, me apuntó, pero yo lo vi de civil y le dije usted no es la Policía. Él me dijo ‘¿se va a hacer matar?’, yo ya dije 'me van a matar aquí'”.

A la mujer la obligan a bajar y junto con ella los retienen durante tres horas. A un montacarguista lo hacen bajar la mercancía para introducirla a los camiones.

Según el propietario de la bodega, uno de los vigilantes reconoció a dos sujetos de los que habrían participado en el asalto. Esta persona hizo la identificación a partir de fotografías que le mostraron en la Sipol.

Las investigaciones sobre el cinematográfico robo a la bodega llevaron a las autoridades hasta un parqueadero en la localidad de Fontibón. Allí encontraron todas las cajas que los delincuentes se habían llevado de la bodega en Puente Aranda.

Sin embargo, no se tiene conocimiento del paradero de los delincuentes que participaron en el hurto, así como tampoco se ha determinado si hay policías implicados o si se trató de sujetos que usaron prendas alusivas a la institución como parte del plan.

También hay sospechas de que esa banda estuvo cometiendo un hurto en circunstancias parecidas perpetrado en la zona donde hallaron la mercancía de la bodega afectada.

