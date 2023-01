Angustioso llamado de tía de Sara Sofía Galván: “Me da dolor que el caso quede en el olvido”

Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía Galván , pidió a los colombianos no dejar que la desaparición de la niña quede en el olvido.

A través de un video publicado por Blu Radio explicó que en los cuatro meses que han pasado desde la desaparición de la pequeña Sara Sofía no pierde la esperanza de encontrarla.

Por eso, pidió que se sigan compartiendo las imágenes de la niña y se presione a las autoridades para que sea buscada y encontrada.

“Llevamos cuatro meses sin saber qué pasó con Sara Sofía, no sabemos dónde está, no sabemos qué le hicieron, no sabemos quién la tiene. Acudo a ustedes porque el caso se ha quedado en el olvido como muchos otros”, manifestó.

“Tengo dolor en mi corazón de pensar que con Sara puede pasar lo mismo. Les pido a todas las personas que no dejemos que el caso de Sara Sofía quede en el olvido”, agregó.

Sara Sofía Galván, de 2 años, desapareció en extrañas circunstancias a finales de enero en Bogotá. Su padrastro y su mamá, que están detenidos, han dado versiones contradictorias, unas dicen que la pequeña fue arrojada a un río.

Pero algunas personas han manifestado haber visto con vida a la pequeña en otras ciudades, particularmente en Bucaramanga, en el oriente de Colombia.

