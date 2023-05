Ante amenazas de disidencias en Sumapaz, Claudia López advirtió que allí no se quedarán los ilegales

Este viernes, 12 de mayo de 2023, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en la región del Sumapaz para responder a las amenazas de las disidencias de las FARC en la zona y anunciaron medidas.

“Los que nos vamos a quedar en la región del Sumapaz, en Cundinamarca, en el Meta, en la Bogotá rural, somos las comunidades campesinas, el Gobierno y la fuerza pública, no los disidentes y no los ilegales. No vamos a volver a cometer el mismo error que cometió Colombia hace más de 50 años de abandonar a la gente, de abandonar su territorio y dejar que ilegales se lo coparan”, aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El consejo de seguridad estuvo integrado por la alcaldesa de la capital de Colombia y otras autoridades de orden nacional y regional. Como resultado, entre otras medidas, se reiteró el despliegue de 12.000 integrantes de la fuerza pública para garantizar seguridad en Sumapaz.

"Desde el Batallón Águilas en Sumapaz, agradecemos al presidente Gustavo Petro por atender la solicitud que le hicimos con los gobernadores de Cundinamarca y el Meta, el Ministerio de Defensa nos ha informado de la realización de la operación Ezequiel con 12.000 hombres en la región central. Es un despliegue contundente que permitirá custodiar mejor el territorio", dijo la alcaldesa.

Asimismo, se anunció una recompensa de 20 millones de pesos para hallar a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido como alias ‘Urias’ y quien es señalado como responsable de dos homicidios perpetrados en 2020.

Las autoridades también indicaron que las investigaciones para esclarecer el asesinato del líder comunitario Carlos Julio Tautiva, ejecutado el pasado 11 de abril en la región de Sumapaz. Por los responsables de este crimen se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos.

También, los mandatarios de Cundinamarca, Meta y Bogotá aseguraron que habrá mayor inversión social en Sumapaz y presencia estatal.

Entretanto, las comunidades piden que nos los estigmaticen, pues aseguran que habitan un territorio de paz.