Antonio Sanguino renunció al cargo de jefe de gabinete en la Alcaldía de Bogotá

Antonio Sanguino presentó su renuncia como jefe de gabinete en la Alcaldía de Bogotá para aspirar a la Gobernación del Cesar. El funcionario expresó su “gratitud a la alcaldesa Claudia López por aprender a su lado y servirle a la capital”.

“Ha sido una enriquecedora experiencia en la que he crecido en el conocimiento de la gestión pública, he aprendido a formular soluciones concretas a problemas simples y complejos y he contribuido a la interlocución de Bogotá con el Congreso de la República y el Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro en una perspectiva de cambio”, manifestó en su misiva.

Antonio Sanguino destacó el “enorme liderazgo social y político alternativo” de la alcaldesa de Bogotá.

Sin embargo, afirmó que ahora debía, “con una inevitable tristeza por separarme del actual lugar que ocupo a tu lado, atender un llamado al que no puedo ser indiferente. Sectores políticos alternativos, dirigentes de organizaciones y movimientos sociales, personalidades democráticas, intelectuales, formadores de opinión, empresarios, parlamentarios, exmandatarios, representantes y exrepresentantes en cuerpos colegiados me han invitado a liderar en mi tierra un proyecto político para competir por la Gobernación del Cesar”.

Para el saliente funcionario, esto es una invitación para “ayudar a pasar la página de un clan político que ha llenado de desesperanzas e indignación este pedazo del Caribe”.

“Me motiva a colocar al servicio de los y las cesarenses mi experiencia en el país y Bogotá, así como a ofrecer toda mi capacidad para construir y poner en marcha un proyecto de cambio para el Cesar del siglo XXI”, agrega.

Por ahora no se conoce quién reemplazará a Antonio Sanguino en el cargo capitalino.



Empezó la demolición del puente de Venecia

En otras noticias de Bogotá, este martes 11 de abril inició la demolición del puente de Venecia para poder iniciar la construcción de otro que tenga la infraestructura adecuada para los buses de Transmilenio que harán parte de la troncal de la avenida 68. Las obras durarán, al menos, tres años.

Esto se dará en tres momentos: la primera fase será en el puente sobre la avenida 68, entre el 18 de abril y el 14 de junio. La segunda será en la parte oriental de la autopista Sur, entre el 9 de junio al 8 de agosto. Y la tercera, en el sentido occidental, será entre el 3 de agosto y el 29 de septiembre, según el cronograma de trabajo establecido.