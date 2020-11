Aparece otra víctima de hombre acusado de torturar y lanzar a su expareja desde un cuarto piso

El país no sale de su asombro ante la brutal agresión contra María Alejandra Rojas por parte de su expareja sentimental, José María Ortega.

Entre tanto, Noticias Caracol obtuvo el testimonio de otra mujer que también sería víctima del mismo hombre y que aportará su declaración para que permanezca privado de la libertad.

Según la Fiscalía, a la denuncia de María Alejandra se suman otras doce que cursan en contra de Ortega, entre ellas la de Laurita Melo, pareja de este sujeto entre el 2015 y el 2017.

“Me empezó a quemar el cabello con un encendedor, me empezó a empujar hacia la cama, se montaba encima de mí y me ahogaba”, relató Laurita.

Aseguró que estuvo secuestrada casi un mes, en el mismo apartamento donde Alejandra fue agredida.

“Todos los días me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba puños, me pegaba contra las paredes”, señaló.

Publicidad

Sin embargo, siempre sintió temor de denunciar.

“Las personas no entienden el miedo, la impotencia, la inseguridad. No entienden lo chiquita que te sientes en una situación de maltrato”, manifestó.

Uno de esos encuentros por poco le cuesta la vida. Ahora, con una incapacidad de 40 días expedida por Medicina Legal, lo denunció y se atrevió a contar su historia.

“Si en mis manos está hacer algo para que él pague, no solo lo que le hizo a Alejandra sino también que pagué todo lo que me ha hecho a mí, yo hago lo que tengo que hacer”, concluyó.

José María Ortega fue enviado a la cárcel y la próxima semana Laurita ampliará su denuncia, con la esperanza de que este caso y el de otras mujeres no quede en la impunidad.