Aparece testimonio clave de joven que estaba con Ana María Castro en el momento de su muerte

En las últimas horas se conoció el testimonio que Mateo Reyes Gómez, un amigo de Ana María Castro que estaba con ella el día de su muerte en la avenida 80 de Bogotá .

Mateo Reyes aseguró en su versión entregada a la Fiscalía que Ana María se bajó detrás de la camioneta, estaba discutiendo con algunas personas, el vehículo arrancó y ella quedó enganchada , contrario a la hipótesis que ha expuesto el ente acusador de que ella habría sido lanzada cuando el auto iba a alta velocidad.

La Fiscalía le indagó si se habría presentado alguna discusión entre él y Ana María. Su testimonio reposa en el folio de 196 páginas de la investigación.

“Que yo me acuerde no, pero supongo que el dueño de la casa no quería que yo fuera y por eso es que me bajo del carro”, dijo el joven.

En el mismo testimonio le preguntan los investigadores a Mateo Reyes sobre el teléfono celular y las pertenecías de Ana María, a lo que contestó: “No sé”.

En ese interrogatorio, a Mateo se le preguntó sobre cómo conoció a la joven y a los amigos de la camioneta en la que se movilizaban junto a Paul Naranjo y acerca de si había recibido amenazas.

El joven aseguró que no.

“Creo que conocí a Ana María Castro hace más de un año, por amistades en común, en la casa de mi amigo Andrés C. Éramos amigos, solo nos veíamos cuando había fiestas”, respondió.

Este testimonio hace parte de la investigación y revela que el joven aparentemente tuvo contradicciones en las versiones dadas a la Policía y la Fiscalía.

Sobre Mateo Reyes Gómez aún no hay una orden de captura.