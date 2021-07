Apareció otra víctima de profesor señalado por abuso sexual de varias estudiantes en Bogotá

La Personería de Bogotá anunció que apoyará la investigación disciplinaria y penal en contra del docente de un colegio del sur de la capital de Colombia, señalado de abuso sexual de, al menos, 9 niñas .

“La Personería, el día de mañana (lunes 19 de julio de 2021), abrirá indagación preliminar para identificar todos los móviles y las circunstancias de este caso. Igualmente, vamos a actuar, como Ministerio Público, en los procesos penales que se adelanten”, dijo Julián Enrique Pinilla, personero de Bogotá.

Este caso de abuso sexual ocurrió hace más de 10 años y Noticias Caracol conoció el testimonio de una nueva víctima, quien dice que salvó a dos de sus compañeras de caer en la conducta de este profesor.

“Les dije a mis amigas no vayan, no vuelvan, eso no es coherente en una clase de educación física o de danza”, señaló.

La mujer recalcó que en el cuarto oscuro donde iban a entrenar se cometía el abuso sexual.

Publicidad



“Les hablaba, les decía que eso era normal, que las sensaciones del cuerpo, que las personas podíamos expresarnos mejor y yo decía: ‘un profesor que le aparezca a uno en túnica, sin ropa interior'”, señaló.

Las víctimas ya están recibiendo acompañamiento psicológico por parte de un colectivo llamado Bogotá Exotérmica.

“Se han acercado entre 25 y 30 personas, de las cuales 6 decidieron no denunciar, 9 decidieron hacerlo, 8 están en acompañamiento psicológico individual y 5, en acomodamiento psicológico grupal”, aseguró Juan Villalobos Forero, director y fundador de Bogotá Exotérmica.

En el último año, la Personería ha sancionado a cinco docentes por esta conducta de abuso sexual.

En las próximas horas sería expedida la orden de captura en contra el docente y también su esposa, quien lo habría ayudado a cometer los vejámenes.