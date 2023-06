Apartamenteros en Bogotá drogaron a una joven: ojo a las mentiras que usaron para engañarla

Dice la joven afectada por los apartamenteros en Bogotá que empezó a sentirse mareada y cuando reaccionó estaba a cinco cuadras de su casa. Se le llevaron electrodomésticos y hasta un dinero que tenía guardado para pagarle al banco.



Tenga mucho cuidado porque los apartamenteros en Bogotá ahora se están valiendo de adultos mayores, incluso con niños, para meterse a las viviendas de sus víctimas. El agravante es que están drogando a personas que, inocentes, les abren las puertas de sus casas en medio de engaños.

Karen Parada es la víctima más reciente de los apartamenteros en Bogotá que usan esta modalidad. Ella cuenta que unas personas llegaron “a golpear la puerta preguntando directamente por mí, nombrando a la vecina de la tienda, indicando que ella le dice que yo estoy disponible, que me la paso acá en la casa que para cuidar niños”.

Sorprendida, les dijo que ella trabajaba desde su vivienda, pero no precisamente cuidando niños. Para ganar tiempo, le empezaron a “insistir en que por favor les cuide el niño, que es un bebé, pero luego dicen que no es un bebé, sino que tiene 6 años. Me empiezan a hablar más del niño, entonces les digo que no”.

En un momento de la conversación un hombre le manifiesta “‘ay, qué pena, se me olvidó presentarme’” y le extiende la mano. Karen indica que no sabe “en qué momento me paso mi mano sobre la cara y ya pierdo como el conocimiento, me siento desorientada, y es cuando me doy cuenta que están dentro de la casa”.

Publicidad

Una mujer que hacía parte de la treta de los apartamenteros en Bogotá empieza a convencerla de que salga: “La señora me dice que vamos a dos cuadras para mostrarme el niño y yo le dije que sí, y salí con ella. Ya cuando salí me deja como a cinco cuadras botada. Cuando regresé nuevamente es que ya no tengo nada de la casa”.

Al revisar, Karen se dio cuenta de que estas personas se habían llevado dos televisores y que habían forcejeado un cajón con llave en el cual tenía 2 millones de pesos, dinero que tenía destinado para pagar una cuota al banco.

Aunque por ahora se descarta que los delincuentes hayan usado escopolamina, sí se analiza la posibilidad de que los apartamenteros en Bogotá hubieran recurrido a alguna especie de sustancia para reducir a su víctima.

Publicidad

Según las autoridades, en lo corrido del año se han presentado 730 hurtos con escopolamina en todo el país. Bogotá es la ciudad más afectada, con 391 víctimas, seguido de Medellín con 86 y Cali, con 39.

Autoridades recomiendan estar alerta con los apartamenteros en Bogotá sobre todo en esta época de vacaciones de mitad de año, donde muchos niños quedan solos en sus viviendas y a merced de delincuentes que se valen de todo tipo de artimañas para desocupar las casas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol