“¿Apretados como sardinas, pero en una lata diferente?”: polémica por sillas a lo largo en TM

La empresa afirmó que el cambio, anunciado por Peñalosa, no significa que le vayan a meter más personas a cada articulado. Usuarios tienen opiniones divididas.

En un primer trino, el alcalde de Bogotá dijo: “TransMilenio es transporte masivo, que moviliza más pasajeros / hora / sentido que casi todos los metros. Por eso los nuevos buses tendrán las bancas a lo largo del bus, como los metros”.



Peñalosa afirmó que: “Con las sillas a los lados, tipo metro, los articulados de TransMilenio facilitarán el desplazamiento dentro del bus, para evitar la concentración junto a las puertas. Y se mantiene el mismo número de personas sentadas”.



Algo que reiteró Felipe Ramírez, subgerente técnico de la empresa de transporte masivo.

"No necesariamente esto significa que vayan a estar más incómodas y que quepan muchas más personas de pie, las personas van a caber de la misma forma en el bus, pero vamos a tener mayor facilidad de acceder y salir de los buses", señaló.

Y agregó: "hoy en día caben cerca de 256 personas, la homologación que se logró con el Ministerio de Transporte genera que sea casi la misma cantidad de personas, 256. Y en ese sentido, simplemente cambia es la configuración, para una mejor logística".

Fernando Rojas, experto en movilidad, hizo un llamado a TransMilenio: "si no trabaja para que este nuevo orden de las sillas mejore la calidad del servicio, simplemente vamos a ir apretados como sardinas, pero en una lata diferente".

Aunque usuarios como Vanessa Tavares consideran que "por cuestión de espacio sería mucho mejor para todos, porque vamos muy apretaditos con las sillas tradicionales", otros, como Berta Padilla, señalan que "va a ser más complicado porque no va a haber el lugar para que la gente se pueda acomodar, me parece tenaz".

En redes también han cuestionado la decisión sobre los buses.



Transmilenio informó que se están ajustando los diseños de los cerca de 1.400 buses, en su mayoría biarticulados, que llegarán este año a Bogotá.