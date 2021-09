Apuñalan a mujer tras robarle el celular en Chapinero: impactante video

La inseguridad impera en las calles de Bogotá . Una mujer que paseaba su perro resultó herida con arma blanca por un hombre que le hurtó el celular en Chapinero y, nuevamente, se presentó un atraco masivo en un restaurante usando arma traumática.

“Yo grité vecinos, vecinos, nos están robando y enseguida fue cuando me pusieron el arma en la cabeza y me dijeron cállese y me golpearon con la parte delante del arma”, contó Sara García, víctima del hurto en un restaurante.

Clientes y trabajadores de un restaurante vivieron minutos de angustia en medio de un atraco durante la noche del pasado viernes.

“Eran aproximadamente seis personas, cuatro de ellas estaban armadas con arma de fuego y los otros venían cuchillo”, dijo la mujer.

Uno de los clientes aseguró que los delincuentes portaban armas traumáticas y otra era de las convencionales.

“A los clientes les quitaron anillos de matrimonio, les quitaron los celulares”, agregó Sara.

Al escuchar los gritos, una de las vecinas llamó a la Policía y, según las víctimas, llegaron media hora después.

Otro hecho que ha generado alarma ocurrió en el barrio El Castillo, en la localidad de Chapinero.

Todo quedó registrado en un video de seguridad donde se observa a dos hombres en moto quienes esperan a un costado de la calle y, al ver a una mujer caminando, uno de ellos corre para robarle el celular. Como si no le bastará, le propina dos puñaladas hasta hacerla caer y luego huye con su cómplice.

Los vecinos llamaron a una ambulancia y, por fortuna, el estado de salud de la mujer es bueno.

Ambos hechos tienen conmocionados a los ciudadanos porque cada vez se conocen más casos de familiares, amigos o vecinos víctimas de la delincuencia y la inseguridad que azota a la ciudad.