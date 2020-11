Apuñalan en Transmilenio a joven que intentó evitar robo a una pasajera

Jefferson Araújo, de 19 años, denuncia que fue herido con arma blanca en un brazo tras intentar interponerse a un robo contra otra usuaria en la estación de Transmilenio de Marsella.

Como cualquier otro día, él abordó el servicio desde el portal de Las Américas para llegar hasta la localidad de Suba, donde trabaja como obrero de construcción.

Este lunes a las 5 de la mañana, en la estación de Marsella, vio cómo unos ladrones madrugaron a robar a los usuarios. Intentó impedir el hurto, pero resultó herido por uno de los asaltantes.

"A mí no me roban, roban es a la muchacha y se vienen hacia mí (…) y yo trato de agarrar al man, pues yo trato de agarrarlo, y ahí me tira el chuzo con un arma blanca", narró Jefferson.

Herido, con un trapo en el brazo para retener la sangre, llegó a la siguiente estación y pidió ayuda.

“Cuatro vigilantes me auxiliaron, llamaron ambulancia, pero nunca llegó. Yo cogí fuerzas y me fui”, dijo el joven apuñalado en Transmilenio.

Abordó un taxi hacia el hospital de Kennedy, donde recibió atención médica y fue dado de alta en la tarde.

Transmilenio afirmó que por el momento no tiene reporte del salto y que está “trabajando con las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2020 se han reportado 12.149 hurtos a personas en Transmilenio. En el 2019, la cifra fue de 29.616, lo que significa que el hurto en el sistema se redujo 59%.