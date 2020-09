“Aquí todos tenemos la obligación de poner la cara”: la puya de Alicia Arango a Claudia López

Ocurrió durante un debate. En primer lugar, ante el desgarrador testimonio que se conoció en el Congreso de la República sobre cómo mataron a Javier Ordóñez, la Policía Nacional volvió a pedir perdón y se comprometió a que habrá justicia.

“Claro que nos equivocamos y pedimos disculpas, y si tenemos que pedir perdón por el procedimiento de uno o de diez que se equivocan, pero tener la certeza que la Fiscalía, en coordinación con nosotros, van a identificar y se van a judicializar y a la cárcel si se refiere, pero eso es muy claro que no podemos faltar la verdad”, expresó el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En su intervención, también aseguró que en varios de los videos donde se registra la muerte de civiles, se observa que la Policía nada tuvo que ver. Por ejemplo, un episodio en que una persona fallece tras recibir un impacto de bala en medio de un asalto contra locales: “en el video no se evidencia la presencia de ninguna clase de uniformados”.

El general Rodríguez pidió que en lugar de atacar a la Policía únicamente, también se condene a los vándalos: “en un CAI estaban un perrito y dos gatos, fueron incinerados. Es una suma de hechos irracionales. Les pido que se pronuncien contra esas personas”.

En el mismo debate, la ministra del Interior, Alicia Arango, lanzó fuertes críticas a la alcaldesa Claudia López por su actuación la semana pasada en medio de los hechos violentos que se presentaron en Bogotá tras el asesinato de Javier Ordóñez.

"Me da mucha pena, pero el alcalde se tiene que hacer respetar (…) han estado presente ahí en los PMU. Cuando han estado ellos y su secretario de gobierno presentes, nosotros no vamos a poder echar la espalda a que nadie estuvo presente, nadie vio nada, nadie supo nada, a nadie obedecieron, no señor”, manifestó.

“Aquí todos tenemos la obligación de poner la cara", Alicia Arango.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no se quedó atrás. Recalcó que Claudia López estuvo presente en el Puesto de Mando Unificado la noche de los desmanes y dijo que “su visión de alcaldesa hubiera sido una gran contribución para tratar temas de particular interés”.