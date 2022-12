Armados y en bicicleta, estos dos jóvenes tienen azotado el comercio en Bosa y Kennedy

No solo roban a los propietarios de las tiendas sino también a quienes van a comprar. “Vivimos asustados”, dijo una de las víctimas.

“A mí me atracaron dentro de un negocio dos personas afrodescendientes, con arma de fuego. Me intimidaron, me robaron mis pertenencias, mis celulares, mi billetera y cosas de valor”, aseguró otro afectado.

Un comerciante que ha sido asaltado al menos dos veces afirma que en una oportunidad atraparon a uno de los ladrones, pero no se pudo poner la denuncia ya que los policías no la recibían sino hasta después de las 11:00 p.m.