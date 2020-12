Arnold, el joven al que le dispararon en la cara por robarlo, volvió a caminar tras 80 días

Arnold Andrey Toro, el joven al que le dispararon en la cara por robarle su celular, volvió a caminar. Esta vez dejó de lado la silla de ruedas que lo acompañó 80 días y dio sus primeros pasos.

El hecho que casi le cuesta la vida a este joven tuvo lugar el sábado 3 de octubre en la puerta de su casa, en la localidad de Bosa, Bogotá .

La recuperación de Arnold va muy bien, gracias al grupo de 14 especialistas que lo atiende, encabezado por el doctor Carlos Canencio.

“Ha sido una recuperación muy rápida, muy buena. Gracias al doctor y al equipo de Biomedical. No creí que sucediera con tanta velocidad, no creo todavía que estoy de pie. Se siente mucha libertad y mucha alegría al saber que me puedo mover yo solo”, dijo Arnold.

El doctor Carlos Canencio, líder del grupo de especialistas que atiende a Arnold, entregó un alentador parte.

Publicidad

“Logramos el 70% de su recuperación en dos meses y medio, esto era un proceso que debía durar de 8 a 10 meses. Con esto le deseo a Arnold una feliz Navidad. Hicimos un trato y le dimos un computador. A todos los pacientes de trauma a nivel mundial les digo que sí se puede”, sostuvo el galeno.

Se espera que en los próximos días este joven siga con su proceso de recuperación tras el robo que casi le cuesta la vida.