Asesinato de Mauricio Leal y su mamá: ¿qué pasa con el hermano del estilista?

Érika Sanguinetti, abogada de la familia de Mauricio Leal, habló de la situación del hermano del estilista dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General, luego de que se informara que al empresario y a su mamá, Marleny Hernández, los asesinaron.

En primer lugar, la representante cuestionó que el ente judicial no les haya notificado sobre los avances en el caso.

“La noticia nos ha tomado por sorpresa”, afirmó, al insistir en que “las víctimas directamente no han sido notificadas de lo sucedido y menos de la segunda investigación que se está adelantando por el presunto lavado de activos”.

Sanguinetti también señaló que, por ahora, no hay una investigación “que vincule a Jhonier Leal como presunto indiciado dentro de los posibles hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre”, el asesinato de Mauricio Leal y su mamá.

Asimismo, denunció que la familia no ha tenido “acceso al inmueble teniendo en cuenta que, según la Fiscalía, aún estaba haciendo unas labores de campo, aunque nos hemos enterado que estas labores finalizaron y aun así, no hemos podido tener acceso al inmueble para entrar a cuidarlo o inclusive para que Jhonier saque sus cosas personales, porque como tenemos entendido él allí vivía y la Fiscalía no ha tenido contacto con nosotros”.

Respecto a lo informado sobre el doble homicidio en el caso de Mauricio Leal, la jurista dijo que el ente investigativo “debe tener algunas pruebas que así lo indiquen”.

Para la Fiscalía, las pruebas encontradas en la casa del estilista corroboran la teoría del crimen y descartan la hipótesis de un suicidio.

Según el reporte, investigadores del CTI encontraron los cuerpos sin vida de Mauricio Leal y su mamá sobre la cama y bien acomodados. Ella estaba envuelta en una manta.

Algunos rastros de sangre, recogidos a través de luces forenses, habrían permitido verificar que los cadáveres, al parecer, fueron arrastrados por una tercera persona.

Asimismo, los investigadores aseguran que el resultado de la prueba grafológica de la nota supuestamente escrita por Mauricio Leal es otra de las claves que permitirán armar el rompecabezas del caso y dar con los responsables.