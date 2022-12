Así actuaban Los Pokemones, temible banda de ladrones de celulares en Bogotá

Según los videos entregados por las autoridades, alias ‘Gonzo’ era el encargado de vigilar a la víctima para establecer si el celular que iban a robar era “medio” -término usado para definirlo de gama alta- o si estaba “paila” o “podrido” -que no valía la pena robar-.

Su cómplice era alias ‘Alex’, que se movilizaba en una moto y se mantenía cerca para escapar sin problema tras el robo del celular.

En un carro con vidrios polarizados se movilizaban otros dos sujetos, uno de ellos identificado como ‘Pedro’, que se aseguraban de que ‘Gonzo’ no corriera peligro y que el delincuente abordaba kilómetros más adelante para despistar a autoridades.

En el vehículo, según el informe, también estaba alias ‘Yohanna’, de 19 años y esposa de ‘Gonzo’.

El noroccidente de Bogotá era la zona preferida de la banda Los Pokemones para delinquir y la noche, su mejor cómplice. Los días elegidos para sus crímenes eran los miércoles, jueves, viernes y sábados.

Para poner en marcha su plan revisaban que el área no tuviera cámaras donde quedaran registrados sus hurtos, pues ya habían tenido experiencias que casi los dejan tras las rejas, según una interceptación telefónica en la que comentaban, como en broma, que habían aparecido en Caracol Televisión.

Las denuncias de las casi 300 víctimas permitieron a los investigadores infiltrarse en la banda y realizar el perfil de cada uno de los miembros de la banda.