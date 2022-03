Así cayó temida banda en Bogotá que atacaba con químicos a sus víctimas para robarlas

Cayeron en Bogotá 'Los Tóxicos', una despiadada banda delincuencial que asaltaba a personas en las noches usando químicos con los que dejaron ciegas a algunas de sus víctimas. Tras cuatro meses de investigación y seguimientos, detuvieron a tres personas.

Agentes de la Sijín hicieron inteligencia en la localidad de Chapinero y el centro de Bogotá para seguirles el rastro a estas peligrosas delincuentes. El seguimiento permitió identificarlas y contactar a varias víctimas para recoger sus testimonios.

Uno de los afectados es José Camargo. Al ver los videos, señaló quienes fueron sus victimarias: “Uno me quitó el teléfono y estaba vestido con una peluca rubia, otro estaba haciendo barrera”.

Esa persona que obstaculizaba el paso para evitar que escaparan las víctimas era alias ‘el Costeño’, que tenía esa labor, mientras alias ‘la Diabla’ lanzaba el ácido al rostro y luego los robaban, según la Policía.

Entre los afectados está el actor Luis Soler. Recordó lo que le sucedió una de esas tenebrosas noches: “a las 11 más o menos, en la localidad de Chapinero, se me acercan unos sujetos transexuales y me lanzan directamente a los ojos químico para robarme el celular y la billetera”.

David Nieto, también asaltado bajo esta modalidad, recapituló los hechos de cuando fue agredido: “Cuatro sujetos vestidos de mujer, travestis, (llegaron) a pedirnos dinero. Nosotros dijimos no. Nos arrinconaron cerca al andén y se pusieron un poco más hostiles".

En ese momento, asegura, le lanzaron el químico: “Me cayó en la parte izquierda de la cara, yo sentí un ardor instantáneo y lo único que hice yo en ese momento fue salir a correr y a gritar a todo pulmón ¡ácido, ácido, me echaron ácido!”.

José Camargo, un mariachi, es la más reciente víctima. “Se acercó un homosexual con una malla, un vestido de malla rojo y una blusa negra, a pedirme 2.000 pesos porque quería fumarse un cigarro, pues yo me estoy esculcando en ese momento para ver si tenía plata y en ese momento me sacó el teléfono del bolsillo (…) yo veo que tiene un botecito, pero qué voy a pensar que eso es un químico. En eso me lo echó y salieron corriendo, yo quedé totalmente ciego”.

Varias de las víctimas de esta modalidad han quedado afectadas. “Solamente puedo ver por el ojo derecho y pues sigo con el tratamiento, y esperar que en algún momento pueda hacerme un trasplante de córnea para poder volver a recuperar la visión”.

Así fue como cayó la banda

Un investigador de la Sijín contó cómo les siguieron los pasos: “Se arreglan en un hotel y ahí consumen sustancias, se están aproximadamente hasta las 11,11:30 de la noche, y arrancan para el sector de Chapinero”. Se refiere a alias ‘la Diabla, ‘Antonella’ y ‘la Mona’.

Insiste el agente que en el hotel “es donde ellos se ponen su traje de mujer, utilizan todos los días pelucas diferentes, por eso fue tan complicado el tema de la individualización”.

“Alcanzaron a quitar el promedio entre 5,6,7 celulares en una sola noche”, recalcó.

Con pruebas, inició el operativo de desarticulación. La primera en caer fue alias ‘la Diabla’, considerada la más peligrosa de la banda, pues era, según las víctimas, la encargada de atacar con ácido durante el robo.

Mientras era trasladada a la URI de Puente Aranda atacó de nuevo al equipo de Noticias Caracol. La primera vez había sido durante un seguimiento, al darse cuenta que era captada en cámara desde un vehículo.

Fueron enviadas a la cárcel y podrían pagar hasta 40 años de prisión.