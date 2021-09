Así contestó señalado agresor de niña en Bosa luego de que le imputaran cargos

A la cárcel fue enviado el señalado agresor de Laura, una menor de 15 años, en la localidad de Bosa . El hombre, quien le disparó en medio de un intento por robarle el celular cuando ella jugaba con otros menores, fue capturado gracias a información entregada por la comunidad.

Unos videos del hecho en Bosa fueron pieza clave para dar con su paradero. Para la Fiscalía, este hombre actuó con sevicia contra una menor de edad que estaba en estado de indefensión.

“Al abordar este tipo de personas, este tipo de adolescentes, prevalido de un arma de fuego, se está aprovechando de las circunstancias, se le está poniendo en circunstancias de inferioridad y aprovechándose de esta situación de inferioridad para llevar a cabo plenamente este delito. ¿Cuál delito? El delito de tentativa de homicidio agravado”, dijo el fiscal del caso.

El ente investigador le imputó los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.

“No se logró el cometido, si bien es cierto estuvo grave la herida porque tuvo un hemotórax masivo y porque se perforó un pulmón. De igual manera se le imputó el delito de hurto tentado porque se le manifestó a la señora: 'Páseme su celular, entrégueme su celular, deme su celular'. Estaba intentando de alguna manera sustraer un bien mueble”, anotó el fiscal.

A pesar de la contundencia de las pruebas, Jhony Iván Jiménez, como fue identificado el agresor, así respondió el hombre durante la audiencia en su contra:

-¿Acepta o no acepta los cargos?

-No, no los acepto.

El señalado agresor fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá. La menor aún permanece en el hospital recuperándose de las graves lesiones en uno de sus pulmones y con la ilusión de volver a caminar, pues el disparo que recibió durante el ataque en Bosa también le causó una lesión en la columna que la mantiene inmóvil.