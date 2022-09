Así engañaron a un menor para robarle a su familia objetos avaluados en $30 millones

Un menor de edad fue vilmente engañado por delincuentes que, a través de llamadas desde distintas líneas , lo indujeron a entregar varios objetos de valor. El robo que supera los 30 millones de pesos, según las víctimas.

El padre del adolescente de 15 años contó cómo fue la conversación: “Dijeron que por una plata iban a hacer un allanamiento en el apartamento. Le dicen que empaque todo lo de valor y que ellos van a pasar a recoger todo porque (supuestamente) yo di la orden de entregar eso a ellos”.

En la maleta, la víctima de este engaño empacó relojes, dinero, joyas y dispositivos electrónicos, y finalmente se la entregó a los delincuentes.

A la sorpresa por este hurto, se sumó las trabas para denunciar, según la familia afectada: “Les pido que me ayuden y me dicen que hay que poner la denuncia, que vaya a la URI, pero que eso ya no se podía hacer nada porque el niño ya había entregado las cosas”.

Además, en la URI de Puente Aranda les dijeron que ese tipo de denuncias no las recibían en fin de semana, sino de lunes a viernes.