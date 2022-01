Así era Mauricio Leal desde las voces de quienes compartieron con él su trabajo y sus sueños

Mauricio Leal era llamado 'el niño genio de la peluquería', un estilista que aprendió mirando y probando, y que se convirtió en una de las estrellas en el mundo de la belleza.

Noticias Caracol habló con algunas de esas estrellas de la farándula y el espectáculo que conocieron a este hombre que murió sin cumplir algunos sueños, como escribir un libro, lanzar su propia marca de maquillaje y ropa e incluso una patente de queratinas cuyas ganancias, paradójicamente, serían solo para su hermano, quien se convirtió en su verdugo.

“Yo vengo de una familia que era cafetera, yo viví toda mi infancia entre finca-pueblo, en pocas palabras, soy montañero”, así se describía Mauricio Leal cada vez que le preguntaban quién era, palabras que repitió en su Instagram, el pasado 10 de noviembre, días antes de su muerte.

Nació en Cartago, Valle del Cauca, el 25 de noviembre de 1974. A los 16 años, tras la separación de sus padres, comenzó a trabajar como mensajero y empacador de encomiendas. Poco después, logró una oportunidad de trabajo en una peluquería de Cali.

“Yo veía las revistas, las portadas de las revistas y a las manicuristas o a las personas que trabajaban en la peluquería yo las maquillaba guiándome por la revista y con el maquillaje de ellas mismas”, manifestó el estilista.

Sus habilidades lo llevaron a trabajar al lado de destacadas figuras del espectáculo, con quienes construyó sólidas amistades.

“Una relación en la que compartimos más que nada esa felicidad de que mi arte y su arte, se complementaban. Una hermosa amistad que mientras me maquillaba era mi psicólogo y yo la suya”, expresó la cantante Fanny Lu.

“En Cali simplemente lo conocí. Ya el tema de amistad se da cuando yo vengo a Bogotá y vuelvo y me lo encuentro aquí. Viajes, cenas familiares, tuve la oportunidad de estar muchas veces en su casa, con su familia y con su mamá”, manifestó la actriz Lina Castrillón.

A los 32 años, decidió buscar su sueño profesional en Bogotá. Montó su peluquería en uno de los más cotizados sectores del norte de la capital, así logró hacerse más visible a los medios y la farándula.

“Estar allí era como sentirse uno como una reina. Se sentía uno tan bien atendido y en un lugar tan acogedor que uno no quería salir de allá”, agregó Castrillón.

“Nos conocimos cuando estaba muy chiquita y eso hizo que le tomara mucho aprecio. Él fue un niño grande, parecíamos niños corriendo, jugando, viajando, compartiendo, era una persona muy disciplinada”, declaró la cantante y amiga del estilista Shaira.

Sus amigos lo describen como perfeccionista y organizado. Nunca abandonó su salón, ni siquiera cuando tuvo una cirugía de reemplazo de parte del tórax

De acuerdo con la actriz y clienta del peluquero Lina Tejeiro, Leal tenía un talento increíble y maquillaba muy bien.

“Todos nos enamorábamos de él, de su forma de ser y de la luz de sus ojos”, agregó Fanny Lu.

Desde entonces, empezó a cumplir sus sueños.

“Me encantaba hacer portadas de revista con él. Él me hizo muchas portadas de revistas en las que trabajamos juntos como equipo y me fascinaba porque me entendía exactamente como quería verme”, manifestó Lina Tejeiro.

Se convirtió en el estilista más importante de programas de televisión y llegó a hacer más de 1.000 portadas para revistas y medios impresos.

“Todos los maquillajes bellos que me hizo, todos los trabajos hermosos en los que me acompañó. Las veces en las que me cambió el peinado y se aprendía trenzas rarísimas para hacérmelas con todo el entusiasmo”, dijo Fanny Lu.

Quienes lo conocieron dicen que siempre estaba preocupado por su familia.

“Ayudó mucho a su familia; de hecho, le encantaba trabajar con su familia, siempre era como que quería tenerlos trabajando en su peluquería, le gustaba que se prepararan y que salieran adelante”, afirmó Lina Castrillón.

El segundo sueño de Mauricio era la música.

“Él alcanzó a grabar una canción y me mostró muchas maquetas que él tenía preparadas también para grabar. Le gustaba mucho la música”, confesó su amiga Shaira.

Dicha canción se llama ‘Me veras volar, según conto Lina Castrillón.

A los 46 años ya era reconocido como 'el niño genio de la peluquería', sentía que había logrado su sueño: una elegante y sofisticada peluquería con gran prestigio.

“Hay que ofrecerles a las clientas una experiencia, más que un corte de pelo, más que un maquillaje”, expresó Mauricio Leal en vida.

En Mauricio Leal Peluquería recibió a la actriz Tilda Swinton y le diseñó un corte especial para su personaje de la película ‘Memoria’.

El próximo 1 de febrero iba a abrir otra gran sede en Cajicá. proyecto que no pudo cumplir.

“Ya no quiero llorar más, quiero sonreír cada vez que mencionen su nombre”, exteriorizó Fanny Lu.

Así era Mauricio desde las palabras de los seres que más lo querían y respetaban. Paz en su tumba.