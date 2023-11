Así es Campo Verde, centro para jóvenes aprehendidos en Bogotá rechazado por el ICBF

Una gran polémica ha desatado la decisión del Bienestar Familiar de no recibir el Centro de Justicia Restaurativa para jóvenes de 14 a 18 años en Bogotá. Según la directora del ICBF, Astrid Cáceres, el rechazo no es propiamente por las instalaciones de Campo Verde, sino “de los modelos de privación de libertad para los adolescentes. Estos nosotros no los vamos a apoyar. Nuestro modelo va a estar centrado en la justicia restaurativa, en la posibilidad de las medidas no privativas de la libertad, de que los chicos paguen su sanción con trabajo comunitario, con estudio y con deporte”.



En medio de este tema, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X con el siguiente mensaje: "En mi opinión, los niños no deberían estar presos".

El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, recalcó que Campo Verde “no es una cárcel, además porque la ley es clarísima, tanto el Código de Infancia y Adolescencia como el Código Penal, y es que los menores no van a la cárcel, pero sí responden por los delitos a partir de los 14 años y el mismo sistema responsabilidad penal dice que vienen a este tipo de centros”.

“Bogotá tiene un modelo de justicia restaurativa que permite, por ejemplo, que los chicos terminen bachillerato, que tengan atención psicosocial, jurídica, acompañamiento de familias. Más de 2.000 hacen parte de este proyecto que, además, ha sido replicado en cinco países. Nos garantiza que el 95% de los chicos que ingresan a todo este proceso no reincidan”, añadió.

Andrés Nieto señaló que siguen abiertos al diálogo “para construir, es la salida para poder tener un sistema de responsabilidad penal, no solo para Bogotá, sino que le demuestre al país que otro modelo es posible”.

Campo Verde hoy tiene Casa de Justicia, URI, Fiscalía, CAI y atención de manzana del cuidado, aunque no cuenta con la normatividad para albergar adolescentes que delincan, destacó el subsecretario de Seguridad.