Así fue el ataque contra Diego Alejandro Blanco, asesinado al negarse a dar un trago en Bogotá

Diego Alejandro Blanco, un joven de 25 años y estudiante de mercadeo y publicidad, fue asesinado en Bogotá, en un aparente hecho de intolerancia, cuando se negó a dar un trago a desconocidos.

“Era un gran amante al deporte, practicaba microfútbol desde los 8 años, era un gran deportista, muy conocido acá en la localidad de Kennedy”, cuenta Steven Herrera, amigo del joven asesinado.

Vea también: Otro homicidio en Kennedy: una persona fue asesinada con un arma con silenciador

El pasado 1 de agosto sus sueños se apagaron, cuando Diego Alejandro Blanco fue brutalmente agredido en hechos ocurridos en el sur de la ciudad.

“A la negativa, deciden atacarlos por la espalda con armas cortopunzantes, patadas y puños, en los cuales varios compañeros salieron gravemente afectados, pero Diego Alejandro Blanco Murillo fue el que llevó la peor parte”, detalla Herrera.

Diego falleció ante la gravedad de las heridas. Sus amigos exigen esclarecer este caso.

Publicidad

“Como familiares y amigos de Diego queremos que este caso no sea uno más, que no se quede en la impunidad, y queremos aclarar que esto no fue un atraco”, manifiesta Jésica Molano, amiga del joven asesinado.

La justicia avanza en la investigación por la muerte de este joven estudiante.

“Y es dejado a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, para que se adelante los hechos de investigación, recolección de pruebas, videos, testimonios para dar con los responsables de estos hechos”, indica el coronel Julio César Salgar Olivera, comandante de seguridad ciudadana número 3.

Por ahora no hay capturas dentro de este proceso.

Según cifras de la Policía, a diario 20 personas fallecen en hechos de intolerancia en Colombia.