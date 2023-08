Así fue la angustiosa huida de agente infiltrado al verse descubierto por peligrosa banda en Bogotá

Durante una operación para desmantelar una peligrosa banda dedicada al microtráfico en Bogotá, un hombre del CTI que se infiltró para desenmascarar a la organización fue descubierto por los delincuentes y estuvo a punto de perder la vida. El video de la cámara que ocultaba el agente infiltrado registró los momentos de angustia que enfrentó cuando emprendió la huida.



El oficial hablaba con los miembros del grupo para obtener información y pruebas que permitieran capturar a sus miembros. Pero, en medio de la operación, el agente infiltrado fue descubierto y atacado cuando se percataron de que tenía una cámara de video oculta.

Delincuente 1: ¿Ustedes han atendido a este señor?

Delincuente 2: No, yo nunca lo he pillado en la puta vida.

Agente encubierto: Claro, yo he comprado arriba, en la loma.

Delincuente 1: ¿Quién lo ha atendido?

Agente encubierto: Una nenita que estaba ahí.

Fue en ese momento que se dieron cuenta de que no era un cliente y el investigador corrió para salvar su vida. La cámara que llevaba grabó cómo corría desesperado y metros más adelante se encontró con una patrulla de la Policía que pasaba por el sector.

Los criminales que lo perseguían lo acusaban de ser un ladrón y esa fue la mejor oportunidad que tuvo el oficial para salir con vida del lugar.

“Estoy trabajando de encubierto y me pillaron, arriba están los que tienen el dron, ¿será que me puede subir hasta allá?”, le dijo el investigador a una policía que bajó de la patrulla.

El agente encubierto fue uno de los que participó en el operativo para desarticular la banda de microtráfico denominada Entre Nubes, desmantelada tras nueve meses de investigación y dedicada no solo a la venta de estupefacientes, también pretendía infiltrar las marchas en Bogotá para “quemar” a los policías.

“Hay que ir preparados con buenas botellitas con gasolina para cuando se arme el mierdero y saber a quién quemar. No les dé miseria, no les dé asco quemar a un perro de esos, porque ¿sabe qué pasa? Como se están llevando a la gente de nosotros. ¿Sí pilla? A ellos no les da nada de miseria, no les da nada, no les duele nada, entonces toca también”, se les escuchó en una de las conversaciones interceptadas.

El CTI en Bogotá evidenció el plan que tenía la organización criminal contra los policías en la ciudad.

“Esta organización planeaba atentar en contra de la Policía Nacional por simplemente estar cumpliendo su labor”, detalló Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá.

Otra de las bandas desarticuladas en las últimas horas hacía presencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

El coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá, detalló que los criminales capturados obtenían “cerca de 900 millones de pesos en seis meses, de acuerdo a la investigación, habían sido las ganancias de esta organización delincuencial”.

Ya son más de 4.300 personas capturadas este año en la capital colombiana por delitos relacionados con el microtráfico.