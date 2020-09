Así fue, paso a paso, el brutal ataque contra Javier Ordóñez en Bogotá

La reunión en la que departían Javier Ordóñez y sus amigos terminó en un violento procedimiento y, posteriormente, en la muerte del abogado. Así ocurrieron, paso a paso, los hechos, según testigos.

Las piezas que se habrían desprendido del arma taser en el momento de la agresión son el vestigio de la tragedia ocurrida en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con los amigos de Javier Ordóñez, todo inició cuando buscaban una tienda para comprar licor, tras departir en su apartamento.

Un vecino, que observaba desde su ventana, describió la escena: “Javier viene aquí (señalando al suelo) con media camisa, viene la Policía y lo tumba a este lado de la vía. Yo veo desde mi apartamento que aquí está el cable del taser”.

Sobre el tiempo que duró la situación, el testigo aseguró que fueron cinco minutos, pero que “parecía una eternidad”.

Luego de esto, el abogado agredido quedó en un lamentable estado, según cuentan sus amigos y familiares.

Una prima de Javier narró: “Por los choques del taser, él estaba un poco desorientado, pero él estaba vivo, cuando se lo llevaron él estaba vivo. Mi primo lo recogió, le cogió la cabeza y Javi alcanzó a calmarse, pero él se subió a la patrulla vivo”.

La aplicación del taser contra Javier fue reiterativa, como quedó evidenciado en video.

El tema tomó mayor fuerza cuando se conoció el desenlace fatal de Javier, tras ser llevado al CAI.

Uno de sus amigos, testigo del hecho, también contó lo que pasó en cuanto llegó al CAI: “Ya estaba mi amigo desgonzado ahí, casi muerto y lleno de moretones. Les digo: ‘Llevémoslo al hospital’”.

Cuentan que el traslado de Javier a la clínica Santa Maria del Lago no tardó ni 10 minutos: “Lo trajimos y a los 5 minutos el médico me dice que falleció, me dice: ‘él falleció por los golpes’”.

Uno de los amigos de Javier, quien fue testigo y grabó la pieza clave de este episodio, también estuvo detenido, pero fue dejado en libertad en horas de la tarde.