Así interceptaron a 'Pirulo', señalado de lanzar papa bomba a policía: “Me voy a perder un tiempito”

Noticias Caracol obtuvo la prueba reina para que la Policía capturara a los sindicados de atacar con explosivos a un uniformado de la policía en la Universidad Nacional y que hoy lo tienen entre la vida y la muerte. Un juez les dictó a alias 'Pirulo' medida de aseguramiento en centro carcelario .

Para detener a alias 'Pirulo' y a alias 'Apache', al menos 70 hombres del grupo élite de la Policía de Bogotá llegaron hasta un edificio ubicado en el sur de la capital. Los sujetos son sindicados de haber atacado con explosivos al patrullero John Freddy Rodríguez en las manifestaciones en la Universidad Nacional el 8 de junio de 2023.

“Al momento de llegar al allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación, el sujeto conocido como ‘Apache’ lanza el material explosivo que estaba en este inmueble por la ventana. Se deriva entonces de que este sujeto intentó burlar a la justicia”, indicó el coronel Luis González, comandante de la Sijín de Bogotá.

Una acción que casi causa una tragedia en el conjunto. “Esto es una sustancia que en evento de haber estado perfeccionada hubiese podido causar una explosión”, agregó.

Publicidad

El grupo élite no solo evitó la activación del explosivo, también capturó a los sindicados.

Una de esas pruebas fue esta interceptación telefónica:

Alias 'Pirulo': “Marica, mañana me voy de Bogotá, ñero (…) me voy a perder un tiempito”

Alias 'Apache': “No marica, con esa calentura que se pegó”

Alias 'Pirulo': “Me voy para calmar la marea porque Bogotá está toda picante. Lo que yo digo, ese día va para el día de la historia. ¿Hace cuánto no sonaba la Nacional así?”.

Publicidad

Para el comandante de la Sijín, alias 'Pirulo' “de manera descarada acepta precisamente que participó en los hechos”.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso detalló el estado de salud del uniformado: “Trauma sufrido hacia la cabeza, cuello y tórax del lado derecho. Ingresa agónico y hay paro presenciado. El policía presenta un sangrado abundante por su cavidad oral, laceraciones a nivel del pabellón auricular derecho, hemicara y hemicuello del lado derecho”.

Un fiscal les imputó a alias 'Pirulo' y a alias 'Apache' los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado; fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; utilización ilegal de uniformes e insignias; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.