“Así nos den sillas rojas a las mujeres, el irrespeto va a seguir si no hay cultura”: usuaria de TM

Propuesta para permitir que solo ellas puedan sentarse en hora pico ha desatado una aguda polémica en Bogotá.

La iniciativa, presentada en el Concejo de Bogotá, es considerada por algunos usuarios como discriminatoria e inútil.

Publicidad

Según su autor, Marco Fidel Suárez, se quiere evitar casos de manoseo e inseguridad en el transporte público.

“Lo que no está en juego es que las mujeres accedan a una silla, si no qué dignidad de transporte tenemos. Medidas en el pasado ya se han dado, la administración anterior planteó el sistema de los vagones rosados, un pilotaje que se hizo en Bogotá por alrededor de 6 meses y no dio resultados”, dijo Jeison Camacho, experto en políticas públicas.

“Así nos den las sillas a las mujeres el irrespeto va a seguir mientras no haya una buena cultura”, dijo al respecto Catalina Flórez, usuaria del sistema.

El dato

Publicidad

Según el Distrito, el 64% de las mujeres afirma haber sido víctima de alguna agresión sexual en el transporte público. El 80% de ellas plantea que las agresiones suceden principalmente en Transmilenio.