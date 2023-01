Así ocurrió la golpiza del periodista Juan Fernando Barona a su expareja, según Fiscalía

En la tarde de este lunes, 30 de enero de 2023, se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en contra del periodista Juan Fernando Barona por la agresión en contra de su entonces pareja, la brasileña Danielle Silveira.

El escrito de acusación, que fue revelado por Blu Radio, señala que el 14 de octubre de 2022 Juan Fernando Barona se encontraba con su pareja y su amigo Nicolás Vergara en el Movistar Arena, donde la banda uruguaya El Cuarteto de Nos se presentaba en concierto.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Vergara insultó a Danielle y la llamó “tóxica” y “celosa”. En respuesta, la mujer contó una infidencia que molestó a Juan Fernando Barona y empezaron a discutir.

Luego, Danielle se fue para el baño y los dos hombres se fueron para el apartamento donde el periodista residía con la brasileña, quien posteriormente llegó al inmueble, pero Barona intentó impedirle el ingreso.

Se inició una nueva discusión y Danielle solicitó que Vergara se fuera, pero Juan Fernando Barona la llamó “loca” otra vez y le pidió a su amigo que lo ayudara a sacarla del apartamento.

Según la Fiscalía, el periodista la agarró del cabello y del hombro izquierdo, mientras Nicolás Vergara la tomó del derecho. La sacaron de la vivienda, la montaron al ascensor y ahí se produjo la agresión que quedó captada en video y se hizo viral en redes sociales.

Después, Juan Fernando Barona le dio una indicación a Vergara, quien luego llegó con una papeleta que al parecer contenía un polvo y lo arrojó sobre el cuerpo de Danielle.

Tras la golpiza, los dos hombres arrastraron a la mujer por el suelo del parqueadero. De acuerdo con el escrito de acusación, Vergara se quedó en el edificio y Barona salió a la calle, donde empujó y le propinó varios puños a Danielle, quien logró huir y recibir la ayuda de un vigilante. El guarda llevó a dos policías que la auxiliaron.

Danielle dialogó con Blu Radio y aseguró que debió abandonar Colombia y regresar a Brasil porque fue amenazada.

"El daño generado fue muy grande. Me tuve que ir del país donde me encontraba viviendo y haciendo negocios de trabajo y retornar al mío por miedo, amenazas y vergüenza. Tuve que abandonar mi gran sueño de una carrera profesional latinoamericana, la cual estaba siendo construida en Colombia", dijo.

Asimismo, señaló que "duele saber que los agresores hasta el momento están impunes, viviendo sus vidas normalmente y que la justicia aún no se ha hecho”.

“Con esto queda demostrado que no sirve de mucho denunciar a los agresores, porque la justicia no se hace a tiempo. Por eso hay víctimas mortales de estos delitos", apuntó.

Por la brutal agresión contra Danielle, la Fiscalía acusó formalmente a Juan Fernando Barona y a Nicolás Vergara por violencia intrafamiliar. La audiencia de juicio oral está prevista para el 6 de junio de 2023.