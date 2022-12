Así quedarán tarifas de taxis en Bogotá con nueva aplicación

El decreto está listo para la firma del alcalde y conductores tienen hasta el 28 de febrero de 2018 para instalar la plataforma que reemplazará al taxímetro.

Las nuevas tarifas, que solo se podrán cobrar con la aplicación, varían de acuerdo a si son taxis normales o de lujo.



NUEVAS TARIFAS DE TAXIS EN BOGOTÁ



Sin factor de calidad

Con factor de calidad

Costo por kilómetro

$881

$998

Banderazo o arranque

$2.500

$2.800

Recargo desde y hacia al aeropuerto

$4.400

$5.000

Recargo nocturno

$2.100

$2.400

Carrera mínima

$4.400

$5.000

Servicio puerta a puerta

$800

$900