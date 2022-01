Así quedaron las nuevas tarifas de taxis, parqueaderos y Transmilenio en Bogotá

Julián del Castillo, ciudadano de Bogotá, sintió en sus cuentas el aumento en el valor de la carrera del taxi durante la mañana de este sábado por las nuevas tarifas de varios servicios de transporte público en la capital.

“Como quien dice hay que preguntar primero antes de subirnos. Yo me subí y, bueno, ya qué se puede hacer”, comentó al tomar un servicio.

Las nuevas tarifas quedaron de la siguiente manera:

Carrera mínima $4.500

Banderazo o arranque $2.500

Recargo desde y hacia el aeropuerto $4.500

Recargos nocturnos, festivos o dominicales $2.200

Sin embargo, para los taxistas el ajuste no es suficiente ante tanto gasto. “No, pues en este momento, no compensa nada lo que sube con el costo de lo que es son los aceites y la gasolina”, manifestó el taxista Alejandro Lozano.

Los bogotanos deben tener en cuenta que si el taxi es pedido por medio de una aplicación o plataforma tecnológica el valor a pagar depende de si tiene o no factor de calidad.

Carrera mínima $4.800 - 5.400

Banderazo o arranque $2.700 - 3.000

Recargo desde y hacia el aeropuerto $4.800 - 5.400

Recargos nocturnos, festivos o dominicales $2.300 -2.600

Nuevas tarifas para parqueaderos

Otro aumento que ya rige en Bogotá es el de la tarifa por el servicio de parqueadero. Cada establecimiento estimará este valor en función de la demanda de la zona, el tipo de vehículo, el nivel del servicio del estacionamiento y el costo máximo por minuto:

Automóviles, camperos, camionetas o vehículos pesados: oscilará entre $59 y $122.

En las motos los costos estarán entre los $34 y $85.

En el caso de las bicicletas, la tarifa máxima por minuto será de 10 pesos.

Y para quienes utilicen el Servicio Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio, desde este martes, 11 de enero, el pasaje le costará 150 pesos más, es decir:

