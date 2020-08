Así quedó el bus de Transmilenio que se incendió en el centro de Bogotá

View this post on Instagram

#Atención – Así quedó el bus de Transmilenio que se incendió frente a la estación avenida Jiménez, en el centro de Bogotá. La conflagración se registró en la avenida Caracas con calle 12, sin que haya reporte de personas lesionadas. La zona fue acordonada e hicieron presencia Bomberos, Policía y personal del sistema. Más información en noticiascaracol.com/bogota