Así va Fabio, rescatado de las drogas por su hermano policía: “Me siento bien y contento”

Fabio es uno de los protagonistas de una historia que, a través de Noticias Caracol, conmovió el corazón de millones de colombianos: el reencuentro de dos hermanos en Bogotá.

El primero era habitante de calle y el segundo, un policía del Gaula. El uniformado encontró a Fabio, entre una carreta, tras casi 20 años de búsqueda en todo el país.

Luego, con el apoyo del director del Gaula, el general Fabián Cárdenas, el patrullero Ángel llevó a su hermano hasta Santander, donde se lo entregó a su mamá. Un reencuentro que se dio hace ya casi cuatro meses.

En las últimas horas, Fabio Rincón y su hermano policía fueron recibidos por el director de la institución, el general Jorge Vargas, en Bogotá. Inicialmente le contó como ya pudo recuperar su sonrisa.

“Me siento bien y contento porque realmente esto es una oportunidad que Dios me dio”, expresó Fabio.

Publicidad

También habló de la guerra contra la adicción.

“Cuando tengo mucha ansiedad yo voy y me compro un tinto y siempre me gusta sentarme al frente de la iglesia y digo ‘Dios ayúdame’, que no me deje caer en las garras de ese enemigo. Voy y me siento en la iglesia y empiezo a orar y siento algo hermoso, algo bonito en el cuerpo”, manifestó.

“Precisamente, frente a eso, con el Gaula se consiguió una clínica, un tratamiento, para que termine en este proceso de voluntad, porque Fabio tiene buena voluntad, lo termine médicamente bien”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

Luego llegó otro regalo para que Fabio visite Santa Marta. El patrullero Ángel Rincón les envió un mensaje a los colombianos.

“Pasen con sus familias y siempre estén unidos, y que tengan una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, subrayó.