Atacan a enfermeras en punto de vacunación en Bogotá: “Empezaron a jalarme el pelo, a pegarme puños”

Ante la falta de vacunas COVID-19 de Pfizer en algunos centros de vacunación en Bogotá, las aglomeraciones fueron constantes en los últimos días y también las quejas de algunos usuarios. En el centro comercial Mall Plaza, el panorama se tornó más complicado.

“Esto se está saliendo de control”, se le escuchó decir a una persona en un video aficionado, mientras otra aseguró que “la Policía salió y se fue”.

“Una usuaria sacó la sombrilla de su bolso y me empezó a golpear la mano, hasta que salió la jefe y lo que hizo fue entrarnos a todos porque eran bastantes los insultos”, señaló una Eliana Rincón, enfermera vacunadora.

Pero las agresiones en este punto de vacunación en Bogotá no pararon ahí.

“Me rodearon 6 personas y empezaron a jalarme el pelo, a pegarme puños, a mis compañeros les tocó sacarme de la montonera y fue algo que me tenía en shock”, afirmó Sandra Zapata, otra enfermera vacunadora.

Un hecho repudiable, desde todo punto de vista, contra un personal médico que se entrega a diario, exponiendo su propia salud, para poder darle a la gente la tranquilidad de tener su vacuna. Esto ha afectado su salud mental.

“Entonces, a mi familia también le da mucho miedo de que me hagan algo, que yo no pueda llegar a mi casa… me da mucho miedo”, anotó Sandra.

Tras lo sucedido en este punto de vacunación en Bogotá, el personal médico solo pide respeto y un poco de gratitud. Por fortuna, la gran mayoría de los usuarios reconocen su labor.

“Por mi parte, que Dios me las conserve y me las bendiga porque nos alargan la vida”, dijo, por ejemplo, el usuario Wilfredo Arciniegas.

Están en la primera línea contra el coronavirus COVID-19 y, a pesar de los golpes y malos tratos, con una gran dosis de gallardía, día tras día, lo dan todo para seguir salvando vidas.