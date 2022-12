Atacan con cuchillo a policía en TM, le causan heridas que ameritan 60 puntos y quedan libres

La agresión se produjo cuando intervino ante una agresión a dos mujeres. “Está vivo porque Dios no quiso llevárselo”, dijo comandante del sistema.

“Me encontraba prestando servicio de apoyo en la estación La Granja cuando dos guardas me manifiestan que hay dos sujetos en grado de exaltación, al parecer alcoholizados. Procedo a intervenir. Les hago el llamado de atención les digo que se bajen…. Al parecer le estaban pegando a dos funcionarias”, narró el patrullero herido, Sebastián Montes.

Tras el llamado de atención, uno de los pasajeros la emprendió contra el uniformado.

“El señor me manifiesta que es abogado, que yo era un ignorante que no sabía el procedimiento de Policía. Vuelvo y le hago el llamado de atención cortésmente, le digo que se baje del articulado, que me colabore y ahí es donde procede a sacar el cuchillo y a atentar contra mi integridad”, añadió el uniformado a quien le dieron 15 días de incapacidad.

Horas después, se ordenó la libertad de los dos detenidos, con el argumento de que no eran un peligro para la sociedad.

Al patrullero herido los médicos le tuvieron que tomar 60 puntos de sutura producto de dos profundos cortes.

“Este ciudadano que agrede a nuestro policía es un peligro para la sociedad. El policía solo ingresa al sistema a proteger a dos mujeres. Pedimos a las autoridades judiciales ser contundentes con estas acciones”, indicó el comandante de la Policía de Transmilenio, coronel Néstor Melenje.